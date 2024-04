Espetáculo 'Ubu Tropical' volta ao Parque da Redenção para novas apresentações

Entre os dias 21 e 28 de abril, a Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz realiza novas apresentações do espetáculo Ubu Tropical, no Parque da Redenção, próximo ao Monumento ao Expedicionário. As sessões, gratuitas e ao ar livre, ocorrem sempre às 12h e às 16h de domingos.

A recente montagem de rua do coletivo teatral é resultado de ampla pesquisa iniciada ainda em 2020, que envolveu seminário e oficina nos anos seguintes. Em cena, os bufões do Ói Nóis Aqui Traveiz contam a história da personagem Pai Ubu (criada pelo francês Alfred Jarry (1873-1907), precursor do teatro contemporâneo), símbolo do cinismo, destruição e estupidez. Incitado por Mãe Ubu, ele assassina o Rei da Polônia e coroa a si mesmo, iniciando uma longa série de atrocidades que incluem traições, roubos, corrupção e assassinatos.

Ambicioso, covarde e irracional, o legendário Pai Ubu relembra, em chave humorística, o que o Brasil viveu nos últimos anos. Nesse sentido, o coletivo também optou por figurinos e adereços manchados de marrom, dando a ideia de lama – fazendo, assim, também uma referência às tragédias ambientais nas cidades de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais.