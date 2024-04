Ospa celebra os 100 anos de 'Rhapsody in Blue', nesta sexta-feira (19)

Obra-prima de George Gershwin (1898-1937), Rhapsody in Blue foi um sucesso desde sua estreia, em 1924. Para celebrar o centenário dessa composição musical que combina elementos da música clássica com efeitos influenciados pelo jazz, a Ospa irá realizar um concerto nesta sexta-feira (19), às 20h, na Sala Sinfônica da Casa da Ospa (av. Borges de Medeiros, 1.501 - Centro Administrativo Fernando Ferrari), com transmissão ao vivo pelo canal da instituição no YouTube. Os ingressos custam entre R$ 10,00 e R$ 50,00 e podem ser adquiridos pela plataforma Sympla.Intitulado Rhapsody in Blue 100 anos, o espetáculo orquestral será todo dedicado à música norte-americana, sob a regência de Catherine Larsen-Maguire. O programa inicia com a abertura da opereta Candide, de Leonard Bernstein (1918-1990), inspirada no conto Cândido, ou o otimismo, de Voltaire. Em seguida, a pianista russa radicada no Brasil, Anastasiya Evsina sobe ao palco como solista convidada para executar a peça musical de Gershwin. Após o intervalo, a Ospa executa a terceira sinfonia de Aaron Copland (1900-1990), considerado um líder entre os compositores americanos. Antes da apresentação, às 19h, o público poderá conhecer a fundo o repertório antes do concerto, durante a palestra Notas de Concerto, que será conduzida pelo violoncelista da Ospa Murilo Alves, na Sala de Recitais.