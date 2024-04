Espetáculo 'A última sessão de Freud' retorna ao Theatro São Pedro em curta temporada

Dirigido por Elias Andreato, o espetáculo A última sessão de Freud retorna ao Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n), para uma curta temporada. A primeira apresentação acontece às 20h desta sexta-feira (19), seguida de um debate entre o elenco e profissionais associadas à Sigmund Freud Associação Psicanalítica. A peça também poderá ser conferida às 17h e às 20h de sábado (20) e às 18h de domingo (21), data em que ocorre, ainda, uma sessão extra, às 20h30min. Os ingressos custam entre R$ 80,00 e R$120,00 e estão à venda pelo site da instituição cultural.

Estrelado por Odilon Wagner (indicado como Melhor Ator ao Prêmio Shell, Prêmio APCA e Prêmio Bibi Ferreira por este trabalho) e Marcello Airoldi, o espetáculo é baseado no texto do americano Mark St. Germain, que narra um encontro entre o pai da Psicanálise e o escritor C.S. Lewis, dois intelectuais que influenciaram o pensamento científico filosófico da sociedade do século XX.



No gabinete de Freud, na Inglaterra, ambos conversam sobre a existência de Deus, mas o embate verbal se expande por assuntos como o sentido da vida, natureza humana, sexo e as relações humanas. A discussão é rondada por sarcasmo e ironia, uma vez que Freud é crítico implacável da crença religiosa; enquanto Lewis (renomado professor de Oxford, crítico literário e ex-ateu) é um defensor da fé baseada na razão.

O cenário é assinado por Fábio Namatame (indicado ao Prêmio Shell Melhor Cenário) e a iluminação é de Nádia Hinz. Visto por mais de 80 mil pessoas desde sua estreia, em 2022, o espetáculo já realizou cinco temporadas em São Paulo, e foi apresentado em cidades como Curitiba, Florianópolis, Belo Horizonte, Recife, João Pessoa, Maceió e, no ano passado, em Porto Alegre. Ao todo,