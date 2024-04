CineBancários celebra reforma com sessão gratuita e debate do filme 'Sem Coração'

Com investimentos de R$ 285 mil, o CineBancários (General Câmara, 424) será relançado com novos equipamentos de projeção, som e acessibilidade. Para celebrar o novo momento da sala, que se tornou referência na exibição de filmes nacionais em Porto Alegre, o longa-metragem Sem Coração, que estreou no Festival de Veneza no ano passado, será exibido nesta quinta-feira (18), às 19h, com entrada franca e distribuição de senhas 30 minutos antes da sessão. Após a sessão, haverá um debate com os diretores Nara Normande e Tião e mediação de Daniela Strack, professora do Curso de Realização Audiovisual da Unisinos.Sem Coração se passa no litoral de Alagoas, durante o verão de 1996. Por meio de uma narrativa sensível e delicada, o filme constrói um retrato da juventude alagoana repleto de complexidades. Na trama, a protagonista Tamara (Maya de Vicq) vive seus últimos momentos com os amigos antes de se mudar para Brasília. Em meio a um período de fervorosa exploração da sexualidade entre os jovens, Tamara se interessa por uma adolescente da vila, apelidada de Sem Coração (Eduarda Samara) devido a uma cicatriz no peito.Essa é a primeira vez que o CineBancários passa por uma grande reformulação desde a inauguração, em outubro de 2008. Os recursos são oriundos do Edital de Apoio às Salas de Cinema Paulo Gustavo (R$ 245 mil), que foram complementados pelo SindBancários (R$ 40 mil). Com as mudanças, as projeções passam a atender aos padrões DCI (Digital Cinema Initiatives), com uma significativa melhoria técnica do som e das imagens reproduzidas na tela. Agora, o cinema também está apto a oferecer ao público — quando o filme exibido possuir recursos de acessibilidade — equipamentos com dispositivos de audiodescrição e libras para até cinco espectadores por sessão.