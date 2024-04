Grupo De Pernas Pro Ar leva seu universo fantástico para as telas em curta-metragem

Propondo desde 1988 um estilo próprio de fazer teatro e audiovisual, o grupo De Pernas Pro Ar estreia nesta sexta-feira (19), às 20h, o curta-metragem Memórias Enferrujadas - Ressonâncias, com transmissão gratuita no canal @depernasproar no YouTube. Na sequência, a equipe do longa dirigido por Tayhú D. Wieser participará de um bate-papo, aberto a intervenções do público. A exibição terá recursos de legendas e audiodescrição. Em um estilo ligado ao realismo fantástico, o curta adentra na mente e no universo das criações do inventor Luciano Wieser (paí de Tayhú), marcadas por uma união de passado e presente a partir de máquinas curiosas e inusitadas. A partir da imaginação e engenho de Luciano, surgem grandes estruturas e traquitanas, bonecos e maquinarias de cena que misturam mecânicas com tecnologias digitais e robótica - uma estética ousada que rompe com o cotidiano e provoca reflexões sobre a vida de forma sensível, poética e original.