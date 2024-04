Paysanos e Ricardo Bergha estão na segunda edição do Nativismo em Cena na CCMQ

Promovido pelo Instituto Estadual da Música (IEM) e pela Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), entidades ligadas à Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), a segunda edição do Nativismo em Cena acontece nesta quarta-feira (17), às 19h. A apresentação do conjunto Paysanos terá participação especial de Ricardo Bergha, em uma apresentação que tem como objetivo reforçar a retomada do estilo, em especial junto à juventude gaúcha. O show será na Sala Luís Cosme, no 4º andar da CCMQ (Rua dos Andradas, 736), com entrada franca. O som folclórico nativo do Rio Grande do Sul, com suas raízes profundas na tradição e na cultura gaúchas, está sendo abraçado por uma nova geração de artistas e entusiastas. Essa revitalização da música nativista não apenas preserva a riqueza sonora do Estado, mas também a reinventa, trazendo novas perspectivas e influências contemporâneas. Dentro dessa realidade, o projeto Nativismo em Cena busca reforçar a certeza de que as tradições musicais rio-grandenses têm um lugar vibrante no cenário cultural atual.