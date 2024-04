Sintonize convida Tati Portella para uma noite de reggae no Espaço 373 nesta sexta

Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) com show de Sintonize e Tati Portella. Com 25 anos de carreira, marcados pela voz feminina de destaque no reggae nacional, a noite celebra a volta da ex-vocalista da Chimarruts após dar à luz a Aurora. Ingressos à venda a partir de R$ 30,00 na plataforma Sympla Nesta sexta-feira (19), às 21h, o reggae volta o(rua Comendador Coruja, 373) com show de. Com 25 anos de carreira, marcados pela voz feminina de destaque no reggae nacional, a noite celebra a volta da ex-vocalista da Chimarruts após dar à luz a Aurora. Ingressos à venda a partir de R$ 30,00 na plataforma

Reconhecida pelo trio vocal e pela mistura de ritmos e melodias que fundem o reggae, o rap e a música popular brasileira, a banda Sintonize é formada por Arthur Zine (baixo), Gabriel Dalló (voz e bateria), Guilherme Rech (voz e guitarra solo), Matheus Machado (voz e guitarra base) e Thiago Beck (teclados).

No repertório, canções autorais da Sintonize, releituras de clássicos da MPB, de Bob Marley e da Chimarruts, além de uma homenagem a Luís Vagner, um dos principais nomes do reggae e do samba-rock no Brasil, falecido em maio de 2021.