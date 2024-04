Ocidente Acústico apresenta Tributo Miranda 6 anos nesta quinta

Carlos Eduardo Miranda foi um músico, compositor, jornalista e produtor gaúcho, que atuou como jurado em vários programas de calouros, além de um dos mais atuantes músicos e produtores do cenário de rock gaúcho. A edição 1.127 do projeto Ocidente Acústico é uma homenagem a ele. O show Tributo Miranda 6 anos acontece nesta quinta-feira (18), no Bar Ocidente (avenida Osvaldo Aranha, 960), a partir das 21h. Ingressos à venda a partir de R$ 35,00.

A celebração da carreira, influências, amizades e repercussões da obra de Miranda conta com a participação de vários convidados especiais ilustres, verdadeiras lendas do rock gaúcho. Castor Daudt, amigo e parceiro musical do Miranda, desde os anos 1980, buscou a parceria de Marcio Ventura e Flu, para juntos produzirem o evento.

Um dos destaques do evento será a reunião da formação clássica do Defalla, de 2 membros fundadores da Graforréia Xilarmônica, e também a performance da cultuada banda Atahualpa y us Panquis. Outro destaque fica por conta da reunião do Urubu Rei. A abertura fica por conta da Hard Blues Trio.