Novo talento da MPB, Will Santt se apresenta no Instituto Ling

Novo talento da MPB, o cantautor e multi-instrumentista Will Santt se apresenta no Instituto Ling (rua João Caetano, 440) nesta quinta-feira (18), às 20h. Fenômeno nas redes sociais, o jovem de apenas 21 anos de idade surgiu interpretando novas versões para clássicos e vem conquistando ouvintes e seguidores com suas releituras e seu repertório autoral. Ingressos a partir de R$ 19,80 na recepção ou no site do Instituto Ling.