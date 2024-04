Canto coral é tema do Dia da Voz na Ufcspa, comemorado nesta terça-feira

O Dia da Voz é comemorado nesta terça-feira (16). Na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, em 2024, o evento terá como tema a Saúde vocal para cantores de coral. A atividade, gratuita e aberta ao público, ocorrerá às 19h, no Salão Nobre da universidade (rua Sarmento Leite, 245). O objetivo é refletir sobre a importância do uso adequado da voz.

Na abertura, a coordenadora do evento, professora e fonoaudióloga Mauriceia Cassol, falará sobre a questão histórica da data. Na sequência, a palestrante convidada, a fonoaudióloga Camila Dalbosco Gadenz, abordará Canto coral e longevidade vocal. Logo após, haverá uma atividade de aquecimento vocal com o coral da universidade e com a participação do público, conduzida pelo professor, fonoaudiólogo e também coordenador do evento Daniel Marchand.

No encerramento, o Coral Ufcspa, regido pelo maestro Marcelo Rabello dos Santos, se apresentará, cantando músicas brasileiras, tema do novo espetáculo do grupo, que estreia em junho. A campanha da Voz é uma realização do grupo de estudos e pesquisa A Nossa Voz em Pauta, com apoio do Núcleo Cultural.