Casa de Cultura Mario Quintana apresenta exposição Verter nesta terça

A Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) apresenta a exposição Verter, sobre a maré feminista da América Latina. A abertura está marcada para a terça-feira (16), às 18h, no Espaço Maria Lídia Magliani da CCMQ (Rua dos Andradas, 736), com obras de um coletivo formado por seis artistas.

Após tingir a água da CCMQ de verde por um dia, o grupo retorna à instituição com registros fotográficos e audiovisuais da ação realizada em 21 de março, juntamente com uma instalação pensada para o local. O projeto Verter, concebido em 2021, pretende abordar os direitos reprodutivos por meio da arte, focando na maré feminista que impacta a América Latina.

Para as integrantes do coletivo, a exposição é uma celebração do contágio verde e uma oportunidade de conexão com o movimento, destacando a importância do cuidado mútuo e da autonomia dos corpos. Segundo Germana Konrath, diretora da CCMQ, a mostra contribui para fomentar o debate sobre o tema e representa a abertura ao diálogo e à reflexão promovida pela arte contemporânea.