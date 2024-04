Líder indígena Yanomami Davi Kopenawa é o convidado do Roda Viva

O líder indígena Yanomami Davi Kopenawa foi recebido, na última quarta-feira (10), pelo Papa Francisco, no Vaticano, e pediu que o pontífice ajude o presidente Lula a salvar seu povo. Os Yanomami vivem na maior Terra Indígena do Brasil e sofrem com a invasão dos garimpeiros ilegais, causando desnutrição e mortes. Para falar desses e de outros assuntos, o Roda Viva recebe Davi Kopenawa nesta segunda-feira (15), abrindo a Semana dos Povos Indígenas.

A bancada de entrevistadores será formada por Ariene Susui - jornalista e ativista; Daniela Chiaretti - repórter especial e colunista do Valor Econômico; Leandro Barbosa - jornalista especializado na cobertura socioambiental; Leão Serva, correspondente da TV Cultura em Londres; e Petria Chaves - escritora e âncora da Rádio CBN. Haverá ainda a participação do cartunista Luciano Veronezi.