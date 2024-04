Cannes: Karim Aïnouz concorre à Palma de Ouro com 'Motel Destino'

Motel Destino, do diretor brasileiro Karim Aïnouz, está na seleção oficial do Festival de Cannes de 2024 e é o único filme latino-americano da lista, que conta com produções de Francis Ford Coppola e Yorgos Lanthimos. A 77ª edição da premiação francesa será realizada entre 14 e 25 de maio.

Motel Destino é protagonizado por Fábio Assunção, Iago Xavier e Nataly Rocha. O filme é um thriller erótico gravado inteiramente no Ceará, que conta a história de Heraldo, um jovem que chega a um estabelecimento de beira da estrada e transforma completamente a vida cotidiana do local.

Apresentado como "um retrato íntimo de uma juventude cujo futuro foi roubado por uma elite tóxica e esmagadora", o filme é o oitavo trabalho do diretor e marca sua sexta passagem por Cannes. Em 2023, o Aïnouz também fez parte da seleção oficial do festival com Firebrand, longa estrelado pela vencedora do Oscar, Alicia Vikander, e por Jude Law, que ainda é inédito no Brasil.



O cineasta celebrou em suas redes sociais a indicação: "Cheio de alegria! Hoje é carnaval no Ceará!". Ele é idealizador dos sucessos Madame Satã e Céu de Suely.

Motel Destino é uma colaboração entre a Cinema Inflamável e Gullane, com coprodução internacional da Maneki Films da França e The Match Factory da Alemanha, em parceria com Brouhaha Entertainment e Written Rock Films (Reino Unido).

Além disso, o filme conta com coprodução da Globo Filmes, Telecine e Canal Brasil, e recebeu apoio da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. No mercado nacional, a distribuição ficará a cargo da Pandora Filmes, enquanto as vendas internacionais serão gerenciadas pela The Match Factory.

A narrativa nasceu da parceria de Aïnouz com o Laboratório de Roteiro do Porto Iracema das Artes, escola de formação técnica e criativa para alunos da rede pública de ensino, sediada em Fortaleza, da qual é um dos orientadores.

Confira a lista completa dos indicados: