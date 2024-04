Cinemateca Paulo Amorim abre inscrições para curso de História e Linguagem do Cinema Internacional

inscrições abertas História e Linguagem do Cinema Internacional, ministrado pelo jornalista e pesquisador Danilo Fantinel a partir do dia 18 de abril. O curso terá 26 encontros e abordará a história do cinema e da linguagem audiovisual sob diversos aspectos artísticos, estéticos e técnicos. As aulas serão realizadas de forma híbrida, online nas quintas-feiras à noite e presencialmente aos sábados pela manhã na Sala Eduardo Hirtz (Rua dos Andradas, 736). A Cinemateca Paulo Amorim está compara o curso sobre, ministrado pelo jornalista e pesquisador Danilo Fantinel a partir do dia 18 de abril. O curso terá 26 encontros e abordará a história do cinema e da linguagem audiovisual sob diversos aspectos artísticos, estéticos e técnicos. As aulas serão realizadas de forma híbrida, online nas quintas-feiras à noite e presencialmente aos sábados pela manhã na(Rua dos Andradas, 736).

Os participantes que assistirem a 70% das aulas receberão certificados. Com inscrições gratuitas, o curso é oferecido em contrapartida ao convênio realizado com o governo federal para a modernização da Cinemateca Paulo Amorim, com recursos provenientes de emendas parlamentares dos senadores Luiz Carlos Heinze e Lasier Martins e do deputado Pompeu de Mattos.

Danilo Fantinel é jornalista, mestre e doutor em Comunicação e Informação, com experiência em pesquisa e ensino na área do cinema. Além disso, ele é integrante de grupos de pesquisa sobre comunicação e cinema, e editor do website Cinematron.