Exposição no Farol Santander apresenta legado de imigrantes europeus no Sul do Brasil

Farol Santander Porto Alegre (rua Sete de Setembro, 1.028) recebe a exposição Artefatos do Sul: Legados da Imigração Alemã e Italiana. A exposição permanecerá em cartaz até o dia 23 de junho, com visitação de terças à sábados, das 10h às 19h e nos domingos e feriados, das 11h às 18h. Ingressos à venda no site do Farol Santander, a partir de R$ 10,00. No ano em que celebra-se os 150 anos da imigração italiana no Brasil e os 200 anos da imigração alemã no Rio Grande do Sul.

A mostra convida o público a mergulhar na cultura matéria dos imigrantes por meio de 950 obras em diferentes tipologias, materiais e técnicas, produzidas desde a segunda metade do século 19 até as primeiras décadas do século 20. Com curadoria da historiadora de design Adélia Borges, as obras foram selecionadas a partir de vasto acervo de cerca de 6.500 itens da coleção Azevedo Moura, reunidos ao longo de cinco décadas nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A exposição, que expressa a riqueza e a pluralidade cultural trazida e desenvolvida pelos imigrantes italianos e alemães, abrange tanto objetos autênticos, lembranças e técnicas trazidos de seus locais de origem quanto sua recriação em terras brasileiras, utilizando as condições e materiais disponíveis na época.

Como testemunha do povoamento no Sul do Brasil, a seleção de objetos proporciona um panorama abrangente do cotidiano, desde móveis e ferramentas de trabalho até utensílios domésticos, fotos antigas e cartões postais. Essas criações surgiram da necessidade e revelam respostas inteligentes dos imigrantes aos desafios que enfrentavam. Além disso, oferecem inspiração e lições ao design contemporâneo, ao demonstrar que a forma dos objetos utilitários não apenas deve atender à função para qual foram destinados, mas também pode transcendê-la, expressando a identidade cultural do território.

No espaço central do Grande Hall do Farol Santander, o núcleo Pode entrar que a casa é sua recebe os visitantes com um conjunto de portas de madeira maciça (de aproximadamente 1860 a 1920), cujos detalhes em seu design impressionam. Enquanto isso, as As várias formas do sentar nos apresenta cavalinhos de balanço, bancos, cadeiras e banquetas, em diversas tipologias e cores.

As longas galerias laterais abrigam peças feitas no Brasil ou trazidas pelos imigrantes, a maioria executada à mão. Esses itens estão relacionados aos universos do trabalho, doméstico e familiar, sendo confeccionados em materiais diversificados, como ferro, cerâmica, vidro, porcelana e madeira. Entre eles, destacam-se as Ferramentas do fazer, conjuntos ligados à produção de vinho, marcenaria, ferraria, construção e ao trabalho rural e têxtil.