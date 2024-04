Lançamento ao vivo de O Barqueiro ocorre neste sábado com roda de samba

No próximo sábado (13), uma roda de samba no Quilombo do Areal (avenida Luiz Guaranha, 2 - bairro Menino Deus) às 16h, vai marcar o lançamento ao vivo da obra O Barqueiro, de autoria do músico Nilson Tòkunbò. Tributo ao samba e à cultura afro-brasileira, a canção já está disponível nas plataformas digitais.

O samba é uma homenagem ao Zé Pelintra, uma das entidades mais importantes de cultos afro-brasileiros de Umbanda, Quimbanda, Catimbó e Jurema. Ele é considerado o espírito patrono dos bares, cabarés, jogatinas, sarjetas e dos menos afortunados.

O lançamento ao vivo contará com a participação especial do bloco Areal do Futuro e de convidados. Com melodia e letra que ecoam a riqueza da tradição afro-brasileira, o samba O Barqueiro é um convite para mergulhar na herança do samba e nos mistérios dos cultos ancestrais que moldaram nossa identidade cultural.