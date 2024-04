Opinião apresenta mais uma edição da festa Rock N' Bira neste sábado

Opinião (Rua José do Patrocínio, 834) acontece mais uma edição da consagrada festa open bar Rock N' Bira. Um encontro que reune Rock n' Roll, milhares de músicos e fãs ardorosos do gênero entre palco e pista. Serão cinco bandas, com destaque para a autoral Mad Blues. E, como em todas as edições, os shows tributos aos grandes nomes do Rock, não irão faltar. Ingressos à venda a partir de R$ 99,00 na plataforma Sympla Neste sábado (13), a partir das 23h no(Rua José do Patrocínio, 834) acontece mais uma edição da consagrada festa open bar. Um encontro que reune Rock n' Roll, milhares de músicos e fãs ardorosos do gênero entre palco e pista. Serão cinco bandas, com destaque para a autoral. E, como em todas as edições, os shows tributos aos grandes nomes do Rock, não irão faltar. Ingressos à venda a partir de R$ 99,00 na plataforma

A Mad Blues nasceu em 2020, fruto do reencontro de antigas amizades, do amor pela música e do ócio causado pelo isolamento social. O som da Mad Blues é inspirado em bandas de rock clássico, grunge e heavy metal, além de blues.

Se apresentam ainda as bandas de cover Off! (Red Hot Chili Peppers), Pump (Aerosmith), Grunge Town (Pearl Jam) e Linkx Cage (The Cult). Nos intervalos entre as apresentações ao vivo, Ricardinho F. e Barbosinha assumem o som tocando o melhor do rock mundial de todos os tempos.