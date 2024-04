Opinião recebe show da banda Angra com Jeff Scott Soto nesta sexta

Angra, um dos maiores nomes do heavy metal no Brasil, volta ao Opinião (rua José do Patrocínio, 834) nesta sexta-feira (12) às 22h, para fazer mais um show que divulga o álbum Cycles of Pain. O registro, que chegou às lojas no final do ano passado, integrou a lista dos melhores discos de 2023 de diversas publicações especializadas. O vocalista norte-americano Jeff Scott Soto dividirá o palco com o quinteto em alguns momentos e ainda ficará responsável pelo show de abertura. Ingressos à venda na plataforma Sympla , um dos maiores nomes do heavy metal no Brasil, volta ao(rua José do Patrocínio, 834) nesta sexta-feira (12) às 22h, para fazer mais um show que divulga o álbum. O registro, que chegou às lojas no final do ano passado, integrou a lista dos melhores discos de 2023 de diversas publicações especializadas. O vocalista norte-americanodividirá o palco com o quinteto em alguns momentos e ainda ficará responsável pelo show de abertura. Ingressos à venda na plataforma, a partir de R$ 85,00.

Os destaques de Cycles of Pain ficam por conta dos singles Ride into the Storm, Tide of Changes, Vida Seca e Gods of the World, cujos videoclipes somam quase 2 milhões de execuções no Youtube.

Os maiores sucessos da banda também estarão no setlist, casos de Nothing to Say, Angels Cry, Rebirth, Carry On e Nova Era. O grupo soma mais de três milhões de discos vendidos no mundo, cerca de meio milhão de ouvintes no Spotify e quase 50 milhões de visualizações no Youtube.