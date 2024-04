Longa brasileiro A paixão segundo G.H. estreia nos cinemas

A paixão segundo G.H, novo longa-metragem de Luiz Fernando Carvalho, entra em cartaz nos cinemas nacionais nesta semana. Baseado na obra homônima de Clarice Lispector, o filme é protagonizado por Maria Fernanda Candido e conta com a participação especial da guineense Samira Nancassa, eleita Miss África Brasil em 2018, em seu primeiro trabalho como atriz.

Após o fim de uma paixão, G.H., escultora da elite de Copacabana, decide arrumar seu apartamento, começando pelo quarto de serviço. No quarto, se depara com uma enorme barata que revela seu próprio horror diante do mundo, reflexo de uma sociedade repleta de preconceitos contra os seres que elege como subalternos. A experiência narra a perda de sua identidade e a faz questionar todas as convenções sociais que aprisionam o feminino até hoje.

A roteirista Melina Dalboni e o diretor assinam o roteiro do projeto, que estreou em Portugal e percorreu importantes festivais brasileiros e estrangeiros. Um dos romances mais prestigiados da trajetória de Clarice, A paixão segundo G.H está completando 60 anos de sua primeira edição.