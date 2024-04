Rapper FBC apresenta suas reflexões dançantes sobre a humanidade no Teatro do Bourbon Country

Propondo uma viagem sonora a partir das músicas do disco O amor, o perdão e a tecnologia irão nos levar para outro planeta, o rapper FBC sobe ao palco do Teatro do Bourbon Country (avenida Túlio de Rose, 80), neste sábado (13), às 21h, para apresentação em formato pista. Ingressos (a partir de R$ 55,00) no site Uhuu e na bilheteria do teatro.Num futuro em que a terra se torna um lugar inabitável e os seres humanos precisam migrar para outro planeta em busca de um recomeço, uma dúvida é evocada pelo rapper mineiro FBC: “Se no espaço não se propaga o som, como as gerações futuras irão escutar música?”. O artista, então, parte desta reflexão para criar o seu novo disco, explorando sonoridades próximas da dance music enquanto promove rimas sobre o amor e suas complexidades.