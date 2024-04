Ângela Xavier lança A Lanceirinha na Livraria Cirkula neste sábado

O livro infantil A Lanceirinha, da escritora e professora Ângela Xavier, é uma homenagem aos heróis nacionais, os Lanceiros Negros. No sábado (13), Ângela realiza duas atividades de contação de história, além dos autógrafos: das 10h às 12h, com o Projeto Cultural Nossa Identidade no Instituto Sociocultural Afro-sul Odomodê (avenida Ipiranga, 3.850) e, a partir das 16h, na Livraria Cirkula (Osvaldo Aranha, 444). A programação é aberta ao público e com entrada franca.