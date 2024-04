Devendra Banhart se apresenta no Opinião nesta quinta

Devendra Banhart, um dos nomes mais conceituados da cena indie mundial, virá ao Brasil pela quarta vez. O cantor e compositor norte-americano, que foi anunciado recentemente como uma das atrações do Festival Queremos!, no Rio de Janeiro, subirá também ao palco do Opinião (rua José do Patrocínio, 834), nesta quinta-feira (11), às 22h, com a turnê do recente Flying Wig. Ingressos à venda a partir de R$ 95,00 pela plataforma Sympla , um dos nomes mais conceituados da cena indie mundial, virá ao Brasil pela quarta vez. O cantor e compositor norte-americano, que foi anunciado recentemente como uma das atrações do Festival Queremos!, no Rio de Janeiro, subirá também ao palco do(rua José do Patrocínio, 834), nesta quinta-feira (11), às 22h, com a turnê do recente. Ingressos à venda a partir de R$ 95,00 pela plataforma

Mesclando elementos do folk e do psicodélico, o 11º registro de Banhart chegou aos serviços de streaming no segundo semestre do ano passado e conta com a parceria da britânica Cate Le Bon. A obra – que foi recebida de forma acalorada por publicações como a Uncut Magazine e o The Irish Times – tem quatro singles de destaque: Twin, Sirens, Nun e Fireflies.

Além dos melhores momentos de Flying Wig, outras faixas queridas pelos fãs estarão no setlist da apresentação, como Für Hildegard von Bingen, Carmensita, Seahorse, Golden Girls e Mi Negrita.