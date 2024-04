Maurício Meirelles apresenta show de humor nesta quinta no Araújo Vianna

Maurício Meirelles, que na frente das câmeras participou de programas de humor da TV brasileira na última década, traz Porto Alegre o show de stand up Webbullying. A apresentação acontece no Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 685) na próxima quinta-feira (11), às 21h. Os ingressos estão a venda na plataforma Sympla , que na frente das câmeras participou de programas de humor da TV brasileira na última década, traz Porto Alegre o show de stand up. A apresentação acontece no(avenida Osvaldo Aranha, 685) na próxima quinta-feira (11), às 21h. Os ingressos estão a venda na plataforma, a partir de R$ 50,00.

O show conta com uma hora de textos de stand up comedy, onde Maurício traz a geração z para seu antigo quadro Webbullying. O projeto foi um fenômeno de audiência entre 2013 e 2019, onde o comediante entrava nas redes sociais de seus convidados e fazia piadas de todos os tipos com seus contatos.

Consagrado com três espetáculos de sucesso, Não Leve a Sério, Perdendo Amigos e Levando o Caos, Maurício já foi assistido por mais de 500 mil pessoas e eleito por dois anos consecutivos o dono do melhor stand up nacional pelo Prêmio Risadaria de Humor. O seu especial da Netflix Levando o Caos foi lançado em abril de 2020 e está disponível para mais de 190 países.