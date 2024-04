Mostra de primeiras edições e obras raras na Biblioteca Pública do Estado

Babel (In) Finita é uma viagem pela história da Literatura Ocidental, com edições e obras raras de séculos idos até os tempos mais recentes, conduzida pelos olhares e textos de Jorge Luis Borges. A exposição reúne mais de 300 obras do acervo privado do médico e bibliófilo gaúcho Gilberto Schwartsmann. Em Porto Alegre, a mostra assume o formato Sul (In) Finito de Borges e acontece na Biblioteca Pública do Estado (rua Riachuelo, 1.190) com curadoria de Facundo Sarmiento e ilustrações de Zoravia Bettiol. A mostra tem vernissage na terça-feira (9), às 19h, e abre ao público na quarta-feira (10).

Decameron (1520), Thomas de Aquino (1577), Poética, de Aristóteles (1601), primeiras edições de Kafka, Proust e Joyce, e edições raríssimas da Divina Comédia de Dante (1866), Mil e Uma Noites, Bíblia Sagrada e Dom Quixote (1862) estarão entre as 300 obras expostas.

A Literatura Brasileira também terá espaço, com edições raras de Machado de Assis, Graciliano Ramos e Guimarães Rosa. Em 18 estantes flexíveis, encomendadas especialmente para a mostra com iluminação especial, o visitante verá as principais obras da literatura ocidental, em edições inéditas, em meio a ferramentas de alta tecnologia e entremeadas por vídeos com textos de Jorge Luis Borges, que foi também um crítico literário e glorificou a literatura em seu famoso conto A Biblioteca de Babel.