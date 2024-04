Donaldo Schuler fala sobre as raízes culturais do amor no Instituto Ling

Donaldo Schuler estará no Instituto Ling (rua João Caetano, 440) durante o mês de abril ministrando o curso O amor e suas raízes culturais. Em três encontros nas quintas-feiras, dias 11, 18 e 25, o professor analisará obras clássicas da nossa cultura para refletir sobre o conceito de amor e as suas nuances através do tempo, indo da antiguidade até a modernidade. Ingresso único para os três dias está disponível, por R$ 360,00 no site Eventbrite O filósofo, escritor e tradutorestará no(rua João Caetano, 440) durante o mês de abril ministrando o curso. Em três encontros nas quintas-feiras, dias 11, 18 e 25, o professor analisará obras clássicas da nossa cultura para refletir sobre o conceito de amor e as suas nuances através do tempo, indo da antiguidade até a modernidade. Ingresso único para os três dias está disponível, por R$ 360,00 no site

As aulas partem do poema épico mesopotâmico Epopeia de Gilgamesh, o primeiro registro literário do mundo, anterior à Bíblia, que revela episódios amorosos de mais de quatro mil anos atrás. Depois, passam por O Banquete, texto filosófico de Platão, para falar sobre a busca da verdade e do belo, assim como a origem dos sexos; até chegar às representações de amor cortês e de paixão difundidas, a partir de 1865, pela ópera Tristão e Isolda, de Richard Wagner.

Donaldo Schuler é doutor em Letras e Livre-Docente pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde foi professor titular em língua e literatura gregas.