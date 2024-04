Giovani Cidreira e Gãthã fazem apresentação inédita e gratuita no Instituto Ling

O cantor, compositor, arranjador e instrumentista Giovani Cidreira se une à multiartista baiana Gãthã para uma apresentação inédita em Porto Alegre neste sábado (6), às 19h. No palco do Instituto Ling (rua João Caetano, 440), os artistas apresentam a música com narrativa artística. Ingressos disponíveis do site do local, gratuitamente.