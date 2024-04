Músico Carlos Hahn lança single em homenagem à Retomada Kaingang neste sábado

O músico Carlos Hahn lança o single Kaingang, neste sábado (6), às 20h, no Espaço Cultural Maria Maria (rua Fernando Machado, 464), em Porto Alegre. Com produção de Luciano Albo, a canção em homenagem à Retomada Kaingang Canela estará disponível em todas as plataformas a partir desta sexta-feira (5). O show tem entrada franca para o público.

Primeiro single de divulgação do álbum Luminosa Desilusão - com lançamento previsto para o segundo semestre de 2024 -, Kaingang conta com participações dos músicos Gustavo Telles (bateria), Luciano Albo (guitarras e baixo), Murilo Moura (teclados), Pedro Hahn (percussão), além do próprio autor (vozes e violões).

No show de lançamento, em formato voz e violão, Carlos estará acompanhado dos percussionistas Pedro Hahn e Rolando Borges e apresentará canções do seu álbum de estreia, Auroras na Barriga, e temas de compositores como Bebeto Alves, Belchior, Chico Buarque e Nelson Coelho de Castro.