Morre maestro Tulio Belardi, de longa trajetória na Ospa

Faleceu na madrugada desta quarta-feira (3), aos 89 anos, o maestro argentino naturalizado brasileiro Tulio Belardi, de importante trajetória junto à Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa). A morte foi confirmada pela Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, por meio de nota. "Ao longo de mais de 35 anos, Tulio deixou a sua marca na história da Ospa. Para sempre, será lembrado pelos colegas e pelo público por sua dedicação à música", diz o texto.

Tulio Belardi nasceu em Buenos Aires, em 1935, e posteriormente naturalizou-se brasileiro. Filho do músico Mario Belardi, seguiu os passos do pai e estudou violino. Realizou a sua formação como violinista e regente no Conservatório Universitário de Montevidéu (Uruguai) e no Teatro Colón (Argentina), tendo conduzido as principais orquestras de Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia e Venezuela.

Em 1970, mudou-se para Porto Alegre para atuar na Ospa, onde permaneceu até 2006. Na Fundação Ospa, desempenhou as mais variadas funções: músico, regente auxiliar, professor e depois coordenador do Conservatório Pablo Komlós, regente do Coro Sinfônico, regente da Orquestra de Câmara, regente titular e diretor artístico.



“Ele deu continuidade ao trabalho do maestro Pablo Komlós, que era outro apaixonado por ópera. Insistia no desenvolvimento da ópera e, por conta disso, muita coisa boa aconteceu em Porto Alegre”, recorda o atual diretor artístico da Ospa, Evandro Matté. O velório ocorreu no Cemitério Angelus Memorial, em Porto Alegre, e o enterro será nesta quarta-feira, no mesmo local, a partir das 17h30min.