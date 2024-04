Gravura Galeria de Arte promove novas oficinas neste mês

Gravura Galeria de Arte (rua Corte Real, 647), oferece neste mês mais quatro opções de cursos para quem deseja aprimorar seus conhecimentos e habilidades artísticas. Estarão disponíveis a Oficina de Criatividade para Crianças e Adolescentes, Aquarela Básica, a Oficina Design para artistas: arte aplicada, e o Grupo de Estudos em Arte Contemporânea. As inscrições podem ser feitas através do e-mail (rua Corte Real, 647), oferece neste mês mais quatro opções de cursos para quem deseja aprimorar seus conhecimentos e habilidades artísticas. Estarão disponíveis a Oficina de Criatividade para Crianças e Adolescentes, Aquarela Básica, a Oficina Design para artistas: arte aplicada, e o Grupo de Estudos em Arte Contemporânea. As inscrições podem ser feitas através do e-mail [email protected] , pelo telefone (51) 3333-1946 ou mensagem (51) 99718-9258, e quem levar um amigo garante 10% pros dois no momento do pagamento.

A professora Paula Giacobbo traz para as crianças uma programação para aprender diferentes técnicas. As aulas ocorrerão às sextas-feiras de manhã, a partir do dia desta sexta-feira (5), das 9h30min às 11h30min, ou durante a tarde, das 14h às 16h ou das 16h às 18h; o investimento é de R$450,00 por mês para aulas regulares ou R$150,00 por aula. A publicitária Mariana Prestes traz a aquarela, uma técnica que funciona como terapia e hobby, e pode ser uma alternativa profissional para quem nunca imaginou tentar pintar. Será apenas um encontro, neste sábado (6), das 14h30min às 18h30min, o investimento é R$400,00.

A designer Renata Rubim promove a oficina de design para artistas, que vai aproximar o design e a arte e levar o trabalho para o produto. As aulas ocorrem em 3 encontros, às quintas-feiras, dias 11, 18 e 25 de abril, das 14h30min às 17h30min; o investimento é de R$450,00. Ana Zavadil, historiadora da arte, oferece o Grupo de Estudos em Arte Contemporânea para artistas. A partir de quarta-feira (10), serão realizados encontros quinzenais às quartas-feiras, das 14h30min às 17h30min, o investimento é de R$450,00 por mês.