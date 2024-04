Centro Cultural da Ufrgs oferece oficina gratuita de forró nesta terça

Após a primeira edição, em 2023, com vagas esgotadas e muitos pedidos para uma nova aula de dança, o Centro Cultural da Ufrgs (rua Eng. Luiz Englert, 333) volta a oferecer a oficina de forró Como se dança o baião. Na próxima terça-feira (9), às 19h, os bailarinos Chico Cordeiro e Carol de Souza recebem o público para experimentar passos de forró e dançar o gênero musical originado no nordeste do Brasil. As inscrições podem ser feitas no site por meio do preenchimento de formulário.