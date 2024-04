Teatro do Sesc Alberto Bins lança edital de ocupação para espetáculos com temática LGBTQIA+

Sesc Alberto Bins (avenida Alberto Bins, 665) apresenta edital de ocupação do Teatro exclusivo para espetáculos voltados à temática LGBTQIA+, contemplando os meses de junho e julho. A seleção acontecerá através de envio dos projetos ao Setor de Cultura da Unidade, no e-mail: site Em celebração ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, o(avenida Alberto Bins, 665) apresenta edital de ocupação do Teatro exclusivo para espetáculos voltados à temática LGBTQIA+, contemplando os meses de junho e julho. A seleção acontecerá através de envio dos projetos ao Setor de Cultura da Unidade, no e-mail: [email protected] , com o assunto Ocupação Teatro do Sesc. O edital completo pode ser consultado no

No envio devem constar nome do grupo e do espetáculo, currículo do grupo, sinopse, ficha técnica, classificação etária, duração, se possui algum recurso de acessibilidade, link com gravação na íntegra, fotos em alta resolução com crédito e duas opções de temporadas/datas desejadas, conforme as oferecidas. Cada projeto poderá ser inscrito para até duas datas.

Serão considerados como critérios de avaliação a relevância e originalidade da temática abordada, qualidade técnica, recursos de acessibilidade, adequação ao espaço e aos equipamentos técnicos oferecidos no Teatro, quantidade de profissionais no elenco que possui DRT na função desempenhada, bem como se o projeto contém todas as informações solicitadas.