BPE celebra aniversário de Porto Alegre com espetáculo musical nesta quinta

Para celebrar o aniversário de 252 anos da capital dos gaúchos, a Biblioteca Pública do Estado(rua Riachuelo, 1.190) apresenta o projeto Cravo & Rosa canta Porto Alegre em homenagem à cidade. O evento acontecerá nesta quinta-feira (4), às 19h, no Salão Mourisco da BPE, com o lançamento do videoclipe da música Porto dos casais, de Jaime Lubianca. O show contará com a participação especial do cantor Zamba e da percussionista Naná Senna. A entrada é gratuita.