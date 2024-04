Barbara Rush, estrela de clássicos da ficção científica, morre aos 97 anos

A atriz Barbara Rush, estrela de clássicos da ficção científica, morreu aos 97 anos neste domingo (31). A informação foi confirmada por Claudia Cowan, filha da artista. "Minha maravilhosa mãe faleceu pacificamente às 17h28min (de domingo)", disse a jornalista.

Rush nasceu em Denver, nos Estados Unidos, mas passou a infância e a adolescência em Los Angeles. Após estudar na Universidade da Califórnia, ela assinou contrato com a Paramount Pictures.

Seu primeiro papel de destaque veio em 1951, quando estrelou O Fim do Mundo, filme de ficção científica vencedor do Oscar de melhor efeito especial. No longa, ela interpretou a filha de um astrônomo, profissional que tenta avisar a humanidade de que uma estrela pode acabar com a vida na Terra.

Dois anos depois, ela estrelou o filme Veio do Espaço, considerado um clássico da ficção científica.

Na produção, Rush interpretou uma professora que, ao lado do namorado, testemunha a queda do que parecia ser um meteoro. No entanto, trata-se de uma nave espacial transportando alienígenas. Por esse filme, Rush ganhou um Globo de Ouro em 1954.

Depois do sucesso, ela se tornou figura frequente em grandes produções, como Sublime Obsessão, O Escudo Negro de Falworth e Delírio de Loucura. Além disso, participou de filmes com Frank Sinatra, como O Bem Amado e Robin and the 7 Hoods.