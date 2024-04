Orquestra Jovem Theatro São Pedro abre inscrições gratuitas para aulas

Oficinas de Iniciação Musical da Orquestra Jovem Theatro São Pedro. O projeto de inclusão social, que forma cidadãos através da linguagem da música e da técnica instrumental, está oferecendo oficinas gratuitas de violino e flauta doce para crianças e jovens a partir dos 10 anos, de percussão para públicos a partir dos 11 anos e de contrabaixo para maiores de 12 anos. As inscrições podem ser realizadas pelo formulário online Estão abertas as inscrições para as. O projeto de inclusão social, que forma cidadãos através da linguagem da música e da técnica instrumental, está oferecendo oficinas gratuitas de violino e flauta doce para crianças e jovens a partir dos 10 anos, de percussão para públicos a partir dos 11 anos e de contrabaixo para maiores de 12 anos. As inscrições podem ser realizadas pelo, disponível no site, até 16 de abril.

As aulas são voltadas a alunos sem experiência e acontecem semanalmente no Multipalco Eva Sopher (Praça da Alfândega, s/n°), em Porto Alegre. Para participar, não é necessário ter o instrumento, exceto para as aulas de violino.

Desde o seu surgimento, em 2021, a OJTSP oferece vivências artísticas e socializadoras a crianças e adolescentes. A iniciativa, com coordenação geral do maestro Evandro Matté e coordenação pedagógica da professora e maestrina Keliezy Severo, tem como propósito utilizar a arte como meio de desenvolver a autoestima, as competências cognitivas, a inserção cultural e a cidadania.