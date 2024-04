Cultura e resistência dos povos originários

O Museu de História Julio de Castilhos celebra o Dia dos Povos Indígenas, comemorado nacionalmente em 19 de abril, com diversas atividades ao longo do mês para diferentes públicos. Seminários, rodas de conversa e apresentações com a participação de convidados Kaingang, Mbyá-Guarani e Laklãnõ/Xokleng, além de atividades educativas e uma vivência na comunidade Yvy Poty fazem parte da programação. Todas as atividades são gratuitas, com exceção da vivência na aldeia, cujo custo inclui contribuição à comunidade e transporte de ida e volta. A programação completa está no site do Museu.

Ao longo de 121 anos, o Museu tem preservado e exposto mais de duas mil peças indígenas, que contam a história desde os primeiros caçadores-coletores, que chegaram há pelo menos 12 mil anos, até os povos indígenas atuais do Rio Grande do Sul e de outros estados do País.