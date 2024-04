Oficina para autores iniciantes acontece no Esp(a)ço, em 20 de abril

A oficina Como Publicar Seu Primeiro Livro será realizada no dia 20 de abril, das 15h às 18h, no Esp(a)ço, Centro Social e Espaço Cultural Libertário (rua Castro Alves, 101). Ministrada pela jornalista e produtora editorial Flávia Cunha, a atividade será com vagas limitadas, mediante inscrição prévia no valor de R$ 30,00. Serão oferecidas 4 bolsas para pessoas negras, indígenas ou LGBTQIA+. Mais informações pelo whatsapp (51) 99104-2942 e pelo instagram.