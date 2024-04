Cinema da Ufrgs apresenta mostra para "descomemorar" os 60 anos do golpe militar

Até 12 de abril, a Sala Redenção (rua Eng. Luiz Englert, 333) apresenta a mostra 60 anos do Golpe Militar: Tão Longe, Tão Perto. Contando com a curadoria de Nilo Piana de Castro, professor de história do Colégio de Aplicação da Ufrgs, a programação exibe oito filmes que retratam a ditadura militar. A proposta é "descomemorar" o golpe de 1964, que, apesar de completar 60 anos em abril, segue até hoje influenciando movimentos anti-democráticos. As sessões têm entrada franca e são abertas à comunidade em geral.

A fim de relembrar a História para não repeti-la, a mostra apresenta cinco exibições acompanhadas de bate-papo com os diretores das obras. Junto com o público, os cineastas terão espaço para destacar a necessidade de esclarecimento e posicionamento perante o passado, para que se possa vislumbrar um futuro de plena liberdade cidadã democrática.