Santo Fole apresenta espetáculo de comédia no Teatro Sesc Alberto Bins nesta quarta

O Teatro do Sesc Alberto Bins (avenida Alberto Bins, 665) recebe o espetáculo de stand up Opa, Bão? do cantor e comediante Santo Fole nesta quarta-feira (3), às 19h30min. A apresentação traz as suas características dublagens, que viralizaram nas redes sociais, para o palco, criando uma atmosfera descontraída e envolvente através da mistura entre as músicas feitas de improviso e suas histórias pessoais. Ingressos à venda na plataforma Sympla, a partir de R$ 17,50.