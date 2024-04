Lareilau canta Beatles no Ocidente Acústico nesta quinta

Lareirau canta Beatles como você nunca ouviu antes, como parte do projeto Oriente Acústico, nesta quinta-feira (4), às 21h, no Bar Ocidente (avenida Osvaldo Aranha, 960). O quarteto gaúcho é formado por Alex Alano, Gelson Oliveira, Marisa Rotenberg e Giovanni Berti, uma reunião de quatro artistas com premiados discos, que imprime versões originais de canções dos Beatles, em uma fusão de ritmos brasileiros e latinos com pinceladas de rock. Ingressos à venda a partir de R$ 30,00 na plataforma Sympla canta Beatles como você nunca ouviu antes, como parte do projeto Oriente Acústico, nesta quinta-feira (4), às 21h, no(avenida Osvaldo Aranha, 960). O quarteto gaúcho é formado por Alex Alano, Gelson Oliveira, Marisa Rotenberg e Giovanni Berti, uma reunião de quatro artistas com premiados discos, que imprime versões originais de canções dos Beatles, em uma fusão de ritmos brasileiros e latinos com pinceladas de rock. Ingressos à venda a partir de R$ 30,00 na plataforma

A Lareirau tocou na programação oficial da International Beatleweek Festival em 2018, maior festival mundial de Beatles promovido pelo Cavern Club em Liverpool na Inglaterra; e em 2020 participou com vídeos na Virtually Beatleweek realizado na pandemia.

O show já circulou em casas porto-alegrenses, pelo interior do RS e Florianópolis, sempre com casa cheia e excelente aceitação do público. São atração do line-up do São Chico Beatle Festival desde 2017.