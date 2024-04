Começa a quinta temporada das Audições Comentadas de Música Erudita no Instituto Ling

O projeto Audições Comentadas de Música Erudita tem sua quinta temporada confirmada no Instituto Ling (rua João Caetano, 440). Serão quatro edições conduzidas pelos pianistas e professores Olinda Allessandrini e Tiago Halewicz ao longo de 2024 para apresentar obras icônicas de grandes mestres da música, em encontros que combinam bate-papos sobre arte com pequenos recitais ao vivo. Os ingressos para cada encontro custam a partir de R$ 19,80 e podem ser adquiridos no site e na recepção do centro cultural.

A primeira audição acontece nesta quinta-feira (4), às 19h30min, tendo como tema a orquestra. Entre demonstrações ao piano e resgates históricos, os ministrantes mostrarão a evolução dessa grande formação musical desde o Renascimento até os conjuntos que vemos hoje nas salas de concerto, apresentando composições como As Quatro Estações, de Vivaldi; a Sinfonia N.º 41, conhecida como Júpiter, de Mozart; além do Bolero, de Ravel; e a Fuga de Bachianas Brasileiras No. 2, de Villa-Lobos.

As demais edições serão dedicadas a outras obras importantes da música de concerto, explorando instrumentos como o piano, no dia 6 de junho; cordas e sopros, no dia 8 de agosto; e a voz, em 10 de outubro.