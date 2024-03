Atividades de capacitação do LabCultura.RS começam nesta semana

Começam, nesta segunda-feira (1°), as capacitações do LabCultura.RS, programa oferecido pela Secretaria de Estado da Cultura em parceria com a Universidade Feevale, para aceleração de projetos culturais selecionados nos editais da Lei Paulo Gustavo (LPG) e qualificação de proponentes e agentes culturais.

As atividades serão oferecidas até o fim de maio, em encontros virtuais. Parte deles serão transmitidos também pelo YouTube, para que o público em geral possa acompanhar. Essa etapa do programa acontecerá de segunda (1°) a sexta-feira (5) e na outra segunda (8), sempre às 19h. Depois, entre 10 de abril e 28 de maio, os encontros serão exclusivos para os projetos contemplados nos editais 08, 09, 10, 11 e 12 da Lei Paulo Gustavo (LPG).