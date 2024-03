Exposição em cartaz no MuseCom celebra os 50 anos de história da TVE/RS

O Museu da Comunicação Hipólito José da Costa - MuseCom (Rua. dos Andradas, 959) está com visitação aberta e gratuita para a mostra TVE 50 anos, que celebra o papel social e as memórias da televisão pública do Estado. A exposição pode ser conferida até 13 de julho, de segundas-feiras a sábados, das 10h às 19h.

O evento teve seu lançamento oficial nesta quarta-feira (27) e contou com a presença de autoridades, como as secretárias estaduais de Comunicação, Tânia Moreira; e de Cultura, Beatriz Araujo, e dos diretores do MuseCom, Welington da Silva; e da TVE e FM Cultura, Caio Klein.

A mostra, dividida em duas linhas narrativas (Memórias e Programação) foi organizada por equipes do MuseCom em parceria com a TVE. "A curadoria foi compartilhada a partir de um convite que recebemos da TVE para realizar a exposição", comenta Silva. "Mas decidimos que o ideal era juntar a nossa expertise de processo museológico e expográfico com a expertise de memórias e do jornalismo do pessoal da TV, para uma construção mais completa", explica o diretor do MuseCom. De acordo com Silva, "desde o início foram estabelecidos critérios que viabilizassem o resgate de cinco décadas".

"Entendemos que era importante não somente destacar acervos que integram a história institucional da tv, mas também trabalhar com a memória funcional, com a apresentação de quem faz o trabalho da TVE", observa o diretor do Museu. "Por outro lado, também estamos expondo a parte de programação, com algo mais interativo e 'instagramável', onde as pessoas possam se sentir dentro dos cenários da TVE (com algumas adaptações), a exemplo de equipamentos de banda que remetem ao programa Radar e de bonecos do programa Pandorga."

Outros programas que marcaram época, como Galpão Nativo e Hip Hop TV (antigo Hip Hop Sul) também ganharam referências cenográficas em meio à fotografias, documentos, premiações e imagens de arquivo organizados por décadas. "O objetivo nesta exposição não é contar em detalhes os 50 anos da TVE, o que seria 'impossível' em apenas uma mostra", destaca o diretor da tv. "Nossa ideia é colocar o público em contato com essas memórias de uma forma que, possivelmente, ainda não teve a oportunidade: brincando, conhecendo e experimentando um pouco dessa trajetória."

Nesse sentido, Klein destaca os principais tópicos de cada década, a exemplo da criação da TVE, em 1974, quando funcionava com um conceito mais voltado ao telensino, em um espaço na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS). "Já na década de 1980, o destaque vai para o surgimento de novos talentos, que atuam até hoje na tv brasileira - foi um momento de muita criatividade, em meio à abertura política daquela época", observa.

O diretor da TVE emenda que a programação da década de 1990 fez história, com a efervescência de novos programas e a consolidação de atrações que seguem até hoje no repertório da tv. "A partir dos anos 2000, a programação se manteve - com a renovação de alguns programas culturais e educativos - mas também reforçou sua atuação na área de jornalismo voltado, principalmente, aos serviços destinados à população.

"A TVE é reconhecida por oferecer programação plural e diversificada, voltada à valorização da cultura regional. Revisitar sua história é reviver o passado do Rio Grande do Sul. São 50 anos de credibilidade e aprimoramento dos conteúdos, e é esse legado que a exposição mostra aos visitantes”, avalia Tânia Moreira. "Essa é uma emissora pública que também faz parte da nossa memória afetiva. Acredito que a mostra é fundamental para que as pessoas possam refletir sobre sua função social (e não comercial) da TVE, que atua com a promoção cultural e desenvolvimento de importantes cadeias produtivas, como a do audiovisual", pontua Beatriz Araujo.



"Não há dúvidas de que a TVE tem sido a emissora de televisão que mais produziu e produz conteúdo audiovisual no RS", completa Klein. "Precisamos comemorar e mostrar tudo isso para a sociedade gaúcha, que é o motivo principal da existência da emissora."



A programação da TVE pode ser acompanhada no canal digital 7.1, no streaming do site tve.com.br e no canal no Youtube. De acordo com o diretor da emissora, mesmo após a extinção da Fundação Cultural Piratini (antiga gestora da TVE e FM Cultura), o foco da programação "segue o mesmo, com algumas poucas alterações". "O atual detentor da administração é o governo do Estado, mas a concessão é a mesma", ressalta. "Estamos conseguido manter os programas que marcaram época na tv, além de estarmos criando novos programas", enfatiza Klein.