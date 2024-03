Shopping Iguatemi promove série de ações de Páscoa para as crianças

Em clima de Páscoa, o Iguatemi Porto Alegre (avenida João Wallig, 1.800) preparou uma série de ações especiais para a criançada. No sábado (30) e domingo (31), das 14h às 18h, haverá um cenário para fotos, próximo à Cobasi, com um personagem de coelho, que receberá os pequenos. O espaço sustentável foi montado com caixas recicladas de ovos e também será palco de oficinas de pintura e confecção de cestas.

No sábado (30), a diversão fica por conta de uma super caçada aos ovos pelo shopping. Com a participação de lojistas, a atividade gratuita será realizada em três horários diferentes, às 14h, 16h e 18h, em grupos com vagas limitadas para crianças de 04 a 11 anos de idade, sempre acompanhadas de seus responsáveis. Também acontece a Oficina Coelho Comilão para confecção de cestas de páscoa.

Nos dois dias, as crianças também podem receber pinturas faciais, das 14h às 18h. E no domingo (31), acontece a Oficina de pintura de ovos, às 14h, 16h e 18h. Artistas do Grupo D'Arte Multiarte irão acompanhar os grupos por todo o percurso e, ao final da brincadeira, cada criança irá ganhar um ovo de chocolate para levar para casa. Para participar, basta resgatar o cupom disponível no aplicativo do shopping.