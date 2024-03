Projeto de restauro do Moinho Boca da Serra Nilton Luiz Suzin está em fase de captação de recursos

O projeto de restauro do Moinho Boca da Serra Nilton Luiz Suzin, em Caxias do Sul, recebeu a autorização para captar recursos através da Lei Federal de Financiamento à Cultura/Lei Rouanet (100% IR Lucro Real) no montante de R$ R$ 1.881.500.

A iniciativa prevê a implementação da etapa de obras emergenciais para estabilizar a estrutura do Moinho. Após esse primeiro passo, será realizada a cobertura provisória, execução e travamento da estrutura de madeira, cintas de concreto armado chumbados na estrutura existente, elaboração dos projetos arquitetônicos, de paisagismo, estrutural, instalações elétricas, PPCI e instalações hidráulicas, sanitárias e pluviais.

O tombamento do bem é objeto registrado pelo inventário do Patrimônio Histórico Rural do Município de Caxias do Sul pela sua importância histórico sociocultural como testemunha da ocupação territorial diferenciada do sul do Brasil. Segundo os proprietários, o prédio está desativado há pelo menos 30 anos, e a intenção dos atuais donos era transformar o espaço em museu.