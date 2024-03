Noite do Tango do Pobre Juan apresenta Companhia de Dança Cléber Borges e músicos

Para acompanhar uma gastronomia tradicionalmente argentina, o restaurante Pobre Juan, no BarraShoppingSul (avenida Diário de Notícias, 300) apresenta, neste sábado (30), mais uma edição do evento Noite do Tango. O ritmo latino será interpretado por bailarinos da Companhia de Dança Cléber Borges, escola artística existente há 20 anos em Porto Alegre. Os passos serão acompanhados pelos músicos Roberto Pinheiro, no piano, e Carlittos Magallanes, no bandoneón.