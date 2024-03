Maior festival circense do RS, Sesc Circo acontece em Lajeado em abril

O maior festival circense do Rio Grande do Sul, o Sesc Circo chega à sua 9ª edição. Após temporadas nas cidades gaúchas de Santa Maria e Camaquã, o evento acontece, pela primeira vez, em Lajeado, no Vale do Taquari. Ao longo de nove dias, entre 6 e 14 de abril, ele conta com vinte espetáculos, em um total de 31 sessões, além de três oficinas, um cortejo e a Caravana Cedelinho, que circula pelo município no ritmo do circo.

Contando com o talento de artistas de várias partes do Estado, do País e, inclusive, do exterior, que são referência na área, a programação é realizada na Lona Sesc Circo, instalada na Avenida Piraí, além de ginásios de escolas de diferentes bairros lajeadenses. Os ingressos são gratuitos e podem ser reservados no site do

"Nós estamos muito felizes e entusiasmados por trazer este projeto para Lajeado e para todo o Vale do Taquari, torcendo para que a comunidade possa participar e se encantar com a magia e a diversão que são tão características da arte circense", destaca a coordenadora de Artes Cênicas e Visuais do Sesc/RS, Jane Schoninger.

Integram a programação, coletivos de artistas gaúchos com sede em Canoas, Capão da Canoa, Caxias do Sul, Passo Fundo e Porto Alegre, e dos estados de Santa Catarina, São Paulo e do Distrito Federal, além de representantes da Argentina e da Colômbia. Entre os destaques, está o espetáculo paulista VaiqueuVoo, dos Sabatino Brothers, que, através de acrobacias, narra a história dos grandes aviadores da década de 1930. André Sabatino, um dos artistas, é ex-integrante do renomado Cirque Du Soleil.

Destacam-se, ainda, Yo-Yo - Subir y Bajar Hasta Encontrarse com as divertidas trapalhadas de um palhaço vivido pelo argentino Sebastián Godoy, que possui apresentações em diferentes continentes no currículo, e Cabaré Valentin, espetáculo permeado por malabarismo, mágica e dança aérea do grupo porto-alegrense Circo Híbrido. A agenda completa pode ser conferida no site e redes sociais do Sesc Lajeado.

Vivenciar o Circo não só como plateia, mas como parte da arte também é possível no festival através da agenda de oficinas que integra o evento. O palhaço, a cena e a rua, do Grupo Tia, de Canoas, propõe que os participantes façam as pazes com o que consideram ridículo e entrem no mundo da palhaçaria. Exclusiva aos alunos atendidos pelo projeto social Vida, uma oficina de malabarismo e equilibrismo será ministrada pelo multiartista Gabriel Martins, vencedor do Prêmio Açorianos de Circo. Além disso, os artistas paulistas da Sabatino Brothers também conduzem uma oficina sobre acrobacias de solo e áreas.

É destaque no 9º Sesc Circo, ainda, a descentralização das atrações, o festival é levado às ruas do centro e dos bairros através da Caravana Cedelinho, um ônibus que circula por Lajeado com atrações artísticas diversas, e de uma extensa agenda de sessões em instituições de ensino. A estimativa é de que, pelo menos, sete mil alunos da rede municipal prestigiem as atrações no palco principal e nas escolas selecionadas.