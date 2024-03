Documentário sobre exílio de João Goulart é lançado nesta quinta

Um homem simples, carismático, com forte relação com o campo, que montava à cavalo, sentava no chão, bebia chimarrão e comia churrasco. É assim que o ex-presidente João Goulart era visto por pessoas de seu convívio durante os 12 anos em que passou exilado no Uruguai e na Argentina, após o golpe militar de 1964. Com testemunhos inéditos de familiares, amigos, funcionários e conhecidos, o documentário Jango no Exílio, do diretor e roteirista Pedro Isaías Lucas, estreia nesta quinta-feira (28) nos cinemas brasileiros.

Permeado por fatos da política brasileira e internacional, o longa traz detalhes da personalidade e do dia a dia de João Goulart após o pedido de asilo feito por carta ao governo do Uruguai. No país, ele teve alguns endereços. Mudou-se primeiramente para uma casa em balneário próximo de Montevidéu e depois estabeleceu-se na capital.

Os depoimentos dos narradores - entre eles Maria Tereza Goulart, ex-primeira dama, e os filhos João Vicente e Denize Goulart - são associados a imagens de arquivo, como fotos, cartas e recortes de jornais. A equipe do longa também percorreu as fazendas e os lugares onde o ex-presidente esteve exilado, com passagens que contribuem para criar uma imagem mais humana de Jango.