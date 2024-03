Museu do Trabalho inicia 2024 com exposição sobre o punk rock dos Replicantes

A história de uma das bandas mais importantes da cena punk rock nacional chega ao Museu do Trabalho com a exposição Os Replicantes 1984/2024. A abertura acontece nesta quarta-feira (27), às 19h e a mostra permanece até 19 de maio, com um passeio imersivo e essencialmente musical em duas salas do Museu do Trabalho (rua dos Andradas, 230).