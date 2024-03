Sedac e Feevale lançam programa para acelerar projetos contemplados pela LPG

Destinado aos projetos contemplados pela Lei Paulo Gustavo (LPG) e produtores culturais do Rio Grande do Sul, o programa de aceleração de projetos culturais LabCultura.RS. será lançado nesta terça-feira (26), às 18h30min, no Teatro Feevale (RS-239, 2755 - Novo Hamburgo) com o evento Oficina sobre Cultura e Criatividade.

O encontro marca o início de uma série de capacitações que serão oferecidas ao longo do ano para os proponentes de projetos aprovados, com o objetivo de atender cerca de 12 mil agentes.

A ideia do programa é fornecer aos proponentes dos projetos ferramentas e conhecimentos necessários para maximizar suas iniciativas. As atividades contam com especialistas renomados no mercado cultural e no mercado de economia criativa, além de sessões de mentoria individuais.