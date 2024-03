Documentário Nada Será Como Antes - A música do Clube da Esquina estreia nesta quinta

O álbum Clube da Esquina é considerado por muitos críticos musicais um dos melhores de todos os tempos. Milton Nascimento, Lô Borges, Nivaldo Ornelas, Toninho Horta, Beto Guedes, Robertinho Silva, Flavio Venturini, Wagner Tiso e Marcio Borges, criaram uma sonoridade única, que ajudou a revolucionar a música. Nada Será Como Antes - A música do Clube da Esquina, documentário de Ana Rieper, aborda um dos períodos mais conhecidos e celebrados da história da música brasileira, tratando de um disco que até hoje povoa o imaginário e os sentimentos de gerações. As imagens do filme, impregnadas pelas canções, são traduções visuais desse clássico da música mundial.

A estreia do filme integra o projeto Sessão Vitrine Petrobras, de apoio ao audiovisual brasileiro. Criado pela Distribuidora Vitrine, o projeto ganhou o patrocínio da Petrobras quando relançado no final do ano passado com o intuito de levar aos cinemas um longa por mês. O documentário chega aos cinemas nesta quinta-feira (28).